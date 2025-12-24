Bomberos combaten incendio en bodegas de la Aguilar Batres

-

Bomberos combaten incendio declarado en bodegas ubicadas en la calzada Aguilar Batres.

Bomberos Voluntarios y Municipales trabajan en un incendio registrado en bodegas que están ubicadas en la calzada Aguilar Batres y 57 calle de la zona 12.

Amilcar Montejo, intendente de tránsito de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que hay ambulancias en ruta, por lo que coordinan el tránsito en el área.

- Incendio de bodegas -



Calzada Aguilar Batres 57 calle zona 12



Precaución en Cuesta Villalobos para puente CENMA, zona 12 de Villa Nueva.#PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio pic.twitter.com/gMQSjDER5W — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) December 24, 2025

Mientras, los Bomberos Municipales indicaron que el incendio es en una zona industrial, en una fábrica de velas.

Por el momento, el incendio no ha sido controlado.

#PrecauciónAlTransitar



Incendio en bodegas de Corporación Arquitectónica S.A. en calzada Aguilar Batres y 57 calle, sentido norte, Tenga en cuenta afectación a la circulación si viaja por el sector y considere utilizar rutas alternas



Trabajamos para mejorar la movilidad de la… pic.twitter.com/2EkhDzo1ZJ — Policía MT Ciudad de Guatemala (@PMTMuniGuate) December 24, 2025

Se desconoce cómo se originó el siniestro.

Varios automovilistas han compartido videos de cómo se ve el incendio desde la ruta.