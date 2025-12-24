Bomberos combaten incendio en bodegas de la Aguilar Batres

Bomberos combaten incendio declarado en bodegas ubicadas en la calzada Aguilar Batres.
Bomberos Voluntarios y Municipales trabajan en un incendio registrado en bodegas que están ubicadas en la calzada Aguilar Batres y 57 calle de la zona 12.
Amilcar Montejo, intendente de tránsito de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) informó que hay ambulancias en ruta, por lo que coordinan el tránsito en el área.
Mientras, los Bomberos Municipales indicaron que el incendio es en una zona industrial, en una fábrica de velas.
Por el momento, el incendio no ha sido controlado.
Se desconoce cómo se originó el siniestro.
Varios automovilistas han compartido videos de cómo se ve el incendio desde la ruta.