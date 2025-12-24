Así luce Olivia, la nieta de Ricardo Arjona, en Navidad

Janelle González, pareja de Ricardo Arjona hijo, compartió fotografías navideñas que emocionaron a los fans pues en ellas destacó su pequeña Olivia.
La nieta de Ricardo Arjona despertó ternura entre muchos fans del cantautor guatemalteco. "Feliz navidad les desea Olivia Janelle y Ricardo", se lee en el post.
En mayo de 2025 fue la primera vez que Ricardo Arjona hijo, mostró una fotografía con su pequeña recién nacida aunque no reveló si era su hija.
En junio se confirmó de manera oficial que Arjona ya es abuelo, y a partir de ahí, durante la residencia la pequeña salió en las primeras fotografías del famoso.
