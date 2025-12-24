Actor de "Manual de supervivencia de Ned" sigue vagando por las calles

-

Tylor Chase, actor del "Manual de supervivencia de Ned", sigue vagando por las calles debido a sus adicciones, recientemente fue abordado por una usuaria de redes sociales que volvió a viralzar su historia.

Chase se encuentra en situación vulnerable, sin un techo, sin cuidados básicos, comida y bajo la influencia de sustancias. Recientemente volvió a ser visto en un video donde le preguntan por sus años como niño actor.

La ex estrella televisiva de los 2000, fue vista cerca de un establecimiento de bebidas alcohólicas y fue abordada por la persona que lo grabó.

En otro video se aprecia el momento en el que, mientras hurgaba por la basura en busca de comida alguien le dio dinero.

"Dios te bendiga mi amigo", le dijo Chase a quien lo apoyó económicamente.

Según Ryan Railsback, oficial de información pública del Departamento de Policía de Riverside, donde el ex actor suele rondar, los oficiales lo conocen y suelen interactúa con él al menos una vez a la semana, sin embargo él ha rechazado todo tipo de ayuda ofrecida ya que existe una división encargada en apoyar a personas sin hogar con servicio de salud mental, programas de tratamiento de drogas y alcohol y alojamiento temporal.

