Solo 3 veces lo lograron: ¿Hay esperanza para Municipal ante el 2-0?

El futbol se convierte en algo de fe, principalmente, cuando un equipo está en desventaja y esta vez en Municipal toca apelar a todo lo que se pueda para que el equipo le remonte el 2-0, el sábado a Antigua, en la final de vuelta, en El Trébol, para no ver esquivo de nuevo el ansiado título 33.
En estas instancias de torneos cortos, solamente tres veces ha revertido un marcador el combinado rojo. Lo logró contra Comunicaciones, en el Clausura 2000: perdió 2-1 y ganó 2-0 y repitió contra el mismo rival en el Clausura 2002 con los mismos resultados.
La más épica y memorable sucedió en el Apertura 2001 contra Cobán Imperial. La derrota 3-0 de la ida en el Verapaz parecía fulminante, pero resurgieron y devolvieron el 3-0 en la capital para sentenciar la corona en la tanda de penales (4-2).
Bajo el actual formato de competencia, instaurado en 1999, los escarlatas han disputado 34 finales (sin contar la actual), y de las cuales entonces en 14 les ha tocado remar contra la corriente, aunque en 11 no lograron para un 21% de efectividad.