Recordamos las finales guatemaltecas que se han jugado en fechas navideñas

-

En días para cerrar el año, considerados de fiesta y de descanso, para pasarla en familia o con los amigos, habrá futbol del nuestro y todo cobra mayor emoción porque es para proclamar al campeón del torneo Apertura 2025, con una final entre Municipal y Antigua.

Es la cuarta vez que sucede algo similar y es consecuencia de la participación de Xelajú en la Copa Centroamericana, donde culminó subcampeón. Clasificado también a la liguilla del certamen local, la Liga tuvo que mover las fechas de las definiciones.

Antecedentes

Siempre hay una primera vez y en 2003, Municipal y Comunicaciones resolvieron el Apertura jugando la ida el 26 de diciembre y la vuelta el 30. Los escarlatas levantaron el título. Luego, en 2019, otra vez y siempre con los rojos como reyes, solo que contra Antigua, disputando la serie el 26 y 29.

La más reciente, incluso no terminó en el año que correspondía, en 2021, sino que en 2022. Comunicaciones y Malacateco se enfrentaron en la ida el 30 de diciembre y definieron todo el 2 de enero, con los toros, adjudicándose su primera corona de la historia.

Para este año, la ida ya se disputó, con victoria 2-0 de los coloniales, pero queda pendiente la vuelta, el sábado 27 (6:00 p. m.), razón por la cual, sin duda, en plena Nochebuena y Navidad, el duelo será tema de conversación en las convivencias de los aficionados como de los propios protagonistas.