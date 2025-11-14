Llega la Navidad y el tradicional jingle que ha marcado generaciones (video)

La temporada navideña se inauguró oficialmente con el lanzamiento de un icónico jingle navideño.
Un carrito salió a las calles este viernes 14 de noviembre rumbo al lanzamiento oficial del tradicional jingle navideño de B&B, con el cual se apertura la temporada.
El recorrido pasó por varias calles de la avenida Petapa.
El famoso anuncio navideño cumple 61 años, por lo que han decidido celebrarlo en grande.
Este domingo será el desfile
La magia de la Navidad de B&B se expande más allá del tradicional jingle. Este 2025, la marca anunció su desfile navideño B&B, el cual recorrerá distintos puntos de la ciudad de Guatemala el próximo 16 de noviembre.
"Después de más de 60 años, la magia del jingle navideño de B&B sale de sus radios para vivirse en las calles", dice la famosa marca.
Brisseth Guerra, jefe de marca, destacó que "este desfile representa nuestro compromiso con la comunidad y nuestra tradición de celebrar las fiestas de fin de año de manera especial y memorable".
Este año, el desfile será de 16:00 a 19:30 horas y el recorrido abarcará distintos puntos emblemáticos de la ciudad:
- Planta B&B en San Miguel Petapa
- Calle Real y El Frutal, Villa Nueva
- Avenida Petapa, zona 21
- Bulevar Liberación
- Monumento a Juan Pablo II
- Plaza Obelisco
- Avenida Reforma
- Monumento Tecún Umán
- Plaza Cívica El Buen Pastor y Alcadía Auxilia, zona 12
El punto de cierre será en la planta B&B en San Miguel Petapa.