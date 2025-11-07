Este será el recorrido del desfile de B&B el domingo 16 de noviembre

La magia de la Navidad de B&B se expande más allá del tradicional jingle. Este 2025, la marca anuncia su desfile navideño B&B, el cual recorrerá distintos puntos de la ciudad de Guatemala el próximo 16 de noviembre.
La magia de la Navidad llegará a distintos puntos de la ciudad con el recorrido del Desfile B&B.
B&B suele impulsar la llegada de la Navidad con su tradicional jingle, el cual ya forma parte de la mesa de varios guatemaltecos.
Este 2025 realizará su primer desfile oficial, el cual recorrerá distintos puntos de la ciudad el domingo 16 de noviembre.
"Después de más de 60 años, la magia del jingle navideño de B&B sale de sus radios para vivirse en las calles", dice la famosa marca.
Brisseth Guerra, jefe de marca, destacó que "este desfile representa nuestro compromiso con la comunidad y nuestra tradición de celebrar las fiestas de fin de año de manera especial y memorable".
Este año, el desfile será de 16:00 a 19:30 horas y el recorrido abarcará distintos puntos emblemáticos de la ciudad:
- Planta B&B en San Miguel Petapa
- Calle Real y El Frutal, Villa Nueva
- Avenida Petapa, zona 21
- Bulevar Liberación
- Monumento a Juan Pablo II
- Plaza Obelisco
- Avenida Reforma
- Monumento Tecún Umán
- Plaza Cívica El Buen Pastor y Alcadía Auxilia, zona 12
El punto de cierre será en la planta B&B en San Miguel Petapa.
El tradicional jingle
Como ya es tradición, desde hace más de seis décadas, B&B encenderá el espíritu navideño con su icónico jingle el viernes 14 de noviembre en un evento especial.
Si quieres unirte a estas actividades, sigue las redes de la marca.
Recuerda aquí el jingle: