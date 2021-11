Así conoció el nuevo portavoz del Ejecutivo a Alejandro Giammattei

De manera sorpresiva fue presentado el nuevo portavoz de la Presidencia. Su experiencia está en el área de la política. Es poco conocido y aseguró que su primer encuentro con Giammattei fue en la campaña política.

El nuevo secretario de Comunicación Social, Kevin López, negó cualquier vínculo con el panameño Poll Anria, a quien se le atribuye la estrategia de comunicación del mandatario; así como con Miguel Martínez, amigo personal del Presidente.

"No tengo conocimiento de esta persona. No he tenido ningún tipo de contacto con él", manifestó López Oliva, al referirse a Anria y repitió lo mismo con Martínez.

Sin embargo, explicó que llegó a ser el encargado de transmitir los comunicados del Presidente, Alejandro Giammattei, luego que lo conociera en una gira que el mandatario realizó aún cuando era candidato a la Presidencia.

"Durante su campaña electoral llegó a la ciudad de Los Ángeles, donde yo radicaba porque estaba cursando mi maestría y un grupo de migrantes me invitaron a esta reunión para conocer los planes de campaña del entonces presidenciable Giammattei", narró.

Este momento fue aprovechado por López Oliva para presentarle, al ahora Presidente, sus propuestas de políticas públicas para el mejoramiento de la administración de Guatemala, aseguró el nuevo vocero de la Presidencia, quien dijo que siempre ha mantenido un contacto "intermitente" con Giammattei.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que no fue Anria ni Martínez, quienes acercaron a Giammattei con el nuevo portavoz, sino que fue el diputado Carlos Calderón Gálvez, quien antes de ganar la curul, era líder migrante y ahora es uno de los operadores del Gobierno en el Congreso.

Y en efecto, en julio de 2019, Giammattei acudió a Los Ángeles, junto con Pedro Brolo, ahora Canciller, en una actividad organizada por Calderón, tal como se observa en un video publicado por La Voz del Inmigrante. En esa oportunidad el mandatario ofreció la creación de un Viceministerio de Relaciones Exteriores en EE. UU., pero no lo llevó a cabo.