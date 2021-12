Así convencieron a Tobey y Andrew de aparecer en "Spider-Man No Way Home"

El presidente de Marvel Studios contó qué hicieron para que varios de los actores quisieran participar en el fime.

Los fanáticos de Spiderman vieron su sueño hecho realidad este fin de año tras ver cómo las tres generaciones de Spider-Man se fusionaron en una sola película. Andrew Garfield, Tom Holland y Tobey Maguire actuaron juntos en pantalla, sin embargo, el contar con los tres actores no fue nada fácil de conseguir.

Todos los rumores apuntaban que este trío no aparecería en Spider-Man: No way Home, ya que el secreto fue guardado a más no poder, incluso Andrew Garfield se ‘mostró molesto’ con los fans que no lo dejaban de cuestionar. Pero, ¿cómo pudieron conseguir que los 3 actores fueran parte del filme?

Así fue como convencieron a Andrew Garfield y Tobey Maguire

En entrevista con ‘The New York Times’, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, y la ejecutiva de Sony, Amy Pascal, confesaron que fue todo un reto hacer que Tobey y Andrew volvieran a interpretar a Spider-Man y no sólo ellos, sino que los villanos de sus sagas también estuvieron inmersos en este hecho.

Uno de los mayores conflictos fue que todos los actores querían leer el guión completo de la película para saber qué es lo que iban a hacer, algo que Marvel y Sony no permitieron, pues querían guardar el misterio, algo que complicó las negociaciones con todos.

“Lograr que todos estén de acuerdo contigo sobre la gran idea no es fácil. 'Oye, tenemos una idea. ¿Vendrás a firmar y estar en esta película?' ‘¡Genial! ¿Puedo leer el guión?’ 'No.' Esa fue la parte más difícil. Y ahí es donde Amy, quien llama a cualquiera en cualquier lugar y en cualquier momento, es una productora maestra en hacer que las cosas sucedan", dijo Kevin Feige.

La frase de Amy Pascal que terminó por convencer a Tobey Maguire, Andrew Garfield, Jamie Foxx, Alfred Molina, Willem Dafoe, entre otros, fue que sus papeles no serían sólo un cameo sin importancia, sino que jugarían un rol importante en Spider-Man: No Way Home, algo que llamó su atención y los hizo volver.

"Les hicimos entender que estos no iban a ser cameos sólo por dinero en efectivo. Las partes eran reales. Yo estuve allí con ellos la primera vez y volvería a estar, que tengo demasiado respeto por ellos y por todo el trabajo que hicimos juntos durante años. No iban a ser un actor más o un extra, serían muy importantes para cada parte", dijo sobre los actores Spider-Man No Way Home.

Tras su regreso se comenta que Andrew Garfield y Tobey Maguire podrían volver para futuros proyectos de Marvel y Sony, pues en fandom está muy feliz por verlos de regreso en pantalla y podrían incluso terminar la trilogía de The Amazing Spider-Man, hecho que es un rumor pero va cobrando fuerza.

NO TE PIERDAS EL VISTAZO: