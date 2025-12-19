Real Madrid busca cerrar el año de manera positiva al recibir al Sevilla en La Liga

-

Con cuatro puntos de desventaja frente al líder Barcelona, Real Madrid sale este sábado en el Santiago Bernabéu para enfrentarse a la dura prueba del Sevilla, con la idea de acercarse a la parte alta y mantenerse en la senda triunfal.

Es imposible para el conjunto madridista aspirar a ser el puntero, pero saben que un triunfo los acercaría a solamente uno de distancia y metería presión al acérrimo rival, en su duelo dominical.

¡A por el último partido del año! pic.twitter.com/bQyYZ6yr38 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 19, 2025

Además, el duelo frente al Sevilla podría ser especialmente llamativo para la máxima figura blanca, Kylian Mbappé, quien está a solamente una anotación de igualar el récord histórico de Cristiano Ronaldo de 59 goles en un año calendario con el Madrid, que consiguió en 2013.

"Kiki" fue titular y disputó los 90 minutos en el duelo copero de mitad de semana, que volvió a dejar algunas dudas en el conjunto dirigido por Xabi Alonso, quien se mantiene en la cuerda floja, después de no convencer del todo todavía en el banquillo, sobre todo por la montaña rusa de resultados que ha obtenido.

Por su parte, el Sevilla, comandado desde el banquillo por Matías Almeyda, sigue sin ser aquel equipo de peso, pero se mantiene en la lucha por los puestos europeos y sabe que esta campaña el Bernabéu no es la fortaleza de siempre y quiere dar una buena sorpresa.