Liga Nacional define calendario para el Clausura 2026

Sin todavía conocer al campeón del Apertura 2025, la asamblea de la Liga Nacional definió el calendario del Clausura 2026, un torneo que se jugará en 5 meses con 7 jornadas entre semana.

El certamen dará su patada inicial el miércoles 21 de enero con la primera jornada y cerrará la fase de clasificación el domingo 3 de mayo, con la última fecha (jornada 22).

La final está programada para el domingo 24 del mismo mes, aunque puede cambiar si se adelanta alguna jornada para que la serie se juegue de fin de semana a fin de semana.

El calendario está planeado para que no haya actividad entre junio y julio por la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Detalles

Antes de iniciar actividades con sus equipos, los seleccionados guatemaltecos de la Liga deberán atender convocatoria de la Bicolor para un juego de fogueo ante Canadá pactado para el 17 de enero en Estados Unidos.

Juan García, presidente de Antigua, solicitó una reunión con el Comité Ejecutivo de la Fedefut para conocer todas las actividades de selecciones en 2026. La misma se solicitará en los primeros días de enero.

El calendario contempla la participación de Xelajú en la Ronda 1 de la Copa de Campeones de la Concacaf, en la que se medirá al Monterrey.

Eso hará que los chivos jueguen 14 partidos sin descanso (fin de semana/entre semana). Si clasifican a la siguiente ronda en la competencia internacional, el número se incrementaría.

En la asamblea, también se aprobó la modificación al reglamento que, ahora, incluye la definición de una cuarta plaza para la Copa Centroamericana 2026.