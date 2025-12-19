A distancia: Arsenal y Manchester City continúan con su pulso por el liderato

-

Arsenal y Manchester City mantienen este fin de semana el pulso a distancia por el liderato de la Premier League, mientras algunos que vienen por detrás también aspiran a tropezones de la parte alta para seguir recortando distancias.

Con únicamente dos puntos de distancia, el primero en salir a escena será el combinado ciudadano, que recibe en el Etihad Stadium al West Ham, que pelea por salir de la zona de descenso del campeonato inglés.

How the Premier League table has changed weekly so far this season... pic.twitter.com/sUmSrMxJ9x — Premier League (@premierleague) December 19, 2025

Por su parte, los gunners de Mikel Arteta pondrá punto final a la jornada sabatina frente al Everton, en el Hill Dickinson Stadium, ya sabedores de si será para tratar de mantener o ampliar su ventaja al frente de la clasificación, contra un rival que está cerca de los puestos europeos.

Newcastle y Chelsea serán los que darán el banderazo de salida de la fecha 17 y otro de los duelos llamativos será en Londres, en el que Tottenham recibirá la visita del Liverpool, que poco a poco parece reencontrarse con su mejor versión.

Finalmente, el domingo, Aston Villa también buscará mantenerse en carrera por los puestos altos (actualmente es tercero), cuando le haga los honores a un Manchester United que ya está cerca del top 4.