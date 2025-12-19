Los actores que han encarnado a "Batman"

-

A lo largo de los años varios actores han dado vida a Batman y muchas personas han tomado cariño con las diversas interpretaciones.

A través de las redes sociales, con el uso de Inteligencia Artificial, se agrupó a los responsables de dar vida al súper héroe que ha conquistado a distintas generaciones ¿quién es tu favorito?

Intérpretes de Batman

Adam West (1966): Se ganó el corazón de muchos gracias a la serie de los años 60, donde la televisión a color era la gran novedad.

Michael Keaton (1989, 1992): El primer Batman moderno y sombrío en el cine bajo la dirección del gran Tim Burton.

Val Kilmer (1995): Tomó el relevo en una versión más fantástica en "Batman Forever", con un toque más juguetón. El soundtrack "Hold Me, Thrill Me, Kiss Me, Kill Me" fue nominado a los Globos de Oro a Mejor Canción Original. Kilmer compartió con Jim Carrey, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman, Drew Barrymore y Cris O'Donnel.

George Clooney (1997): Conocido en el film "Batman y Robin" una versión más colorida y criticada, ya que se dijo que tenía un tono ridículo, con un guion pobre y el enfoque excesivamente exagerado, convirtiéndolo en una parodia.

Christian Bale (2005-2012): Protagonista de la aclamada trilogía de Christopher Nolan, "The Dark Knight", un Batman realista y atormentado, considerada la mejor película por muchos fans, además de la interpretación magistral de Heath Ledger como El Guason, previo a su muerte.

Ben Affleck (2016-2023): Un Batman experimentado, cansado y brutal en el Universo Extendido de DC (DCEU) en la trama "Batman v Superman: El amanecer de la justicia"(2016), su debut como el personaje, y luego en "Escuadrón Suicida" (2016) (cameo), "Liga de la Justicia" (2017) y "The Flash" (2023). Esta versión ha sido una de las menos gustadas del público.

Robert Pattinson (2022): En "The Batman" es un Bruce Wayne joven, obsesionado y enfocado en el aspecto detectivesco. Explora la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia. Además, entra en conflicto con un asesino en serie conocido como "el Acertijo".

Cada uno refleja la versatilidad del personaje, desde versiones más ligeras y cómicas hasta interpretaciones oscuras y psicológicas, pasando por múltiples herederos y realidades alternativas.

