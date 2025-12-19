Panchorizo comparte tras bambalinas con músicos de Ricardo Arjona

-

Panchorizo compartió su experiencia al acudir a "Lo que el seco no dijo" Ricardo Arjona, donde ingresó tras bambalinas y convivió con los músicos.

OTRAS NOTICIAS: Panchorizo es un ejemplo de padre y un reconocido malabarista

Pancho Toralla ingresó a lugares donde el público no accede para mostrar la magia dentro de un concierto de tal magnitud en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

"Conseguí meterme hasta el escenario donde nadie puede llegar, aprovech´epara dar un paseíto feliz, saludando a mis amigos, me metí hasta la cocina, en la cena pude compartir con gente de producción, pantallas, iluminación y audio", dijo.

También contó cómo "de shute", se metó a concoer la tecnología que hace posible el show y el escenario.

Panchorizo formó parte del crew de Arjona durante la gira "Circo Soledad", en 2017 en 130 conciertos, con un total de 2 años en deversos países del mundo.

El artista y malabarista aprovechó para dar una lustradita al famoso taxi que se usa en la famosa canción del cantautor.

Panchorizo

Inició su carrera hacer 25 años en el arte circense y teatral, convirtiéndose en el malabarista y equilibrista más destacado en la historia de nuestro país.

"Tenía 18 años y, al terminar la escuela, me fui de viaje a Sudamérica. Fue en Colombia donde vi por primera vez a comediantes y malabaristas trabajando en las plazas. ¡Aquello fue amor a primera vista!", dijo en una entrevista a Soy502.

MIRA:

Panchorizo visita al “Profe” Ricardo Arjona durante su residencia en el Teatro Nacional. @soy_502 pic.twitter.com/UbPSmVz9Ge — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) December 19, 2025