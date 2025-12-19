¡Urgente! Aeronave se accidenta en Sipacate, Escuintla

El accidente aéreo se registró durante este viernes 19 de diciembre.
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó la tarde de este viernes 19 de diciembre sobre un accidente aéreo registrado en Sipacate, Escuintla.
Según detallaron las autoridades, se trata de una aeronave Cessna 206 la cual se accidentó, pero el piloto aviador, quien era el único ocupante en la misma, resultó ileso.
Por lo tanto, no se reportan personas heridas tras este inesperado suceso.
El hecho fue puesto en conocimiento de la Unidad de Investigación de Accidentes, la cual dará seguimiento al caso conforme los protocolos establecidos, agregó la DGAC.