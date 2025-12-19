Corporación del Desafío del Milenio selecciona a Guatemala para nuevas alianzas

-

El Directorio de la Corporación del Desafío del Milenio (MCC) seleccionó a Ecuador como país elegible para desarrollar un programa compacto. Al mismo tiempo, seleccionaron a Bolivia y Guatemala para desarrollar programas umbral.

Estos son programas de donación de menor escala diseñados para apoyar reformas de políticas públicas e institucionales que abordan las principales limitaciones al crecimiento económico impulsado por el sector privado.

"Las selecciones subrayan las oportunidades de profundizar nuestras alianzas más cerca de casa y de fortalecer la capacidad de la MCC para fomentar el crecimiento económico, aumentar la prosperidad y ofrecer beneficios significativos al sector privado de Estados Unidos", señaló el Vicesecretario de Estado Christopher Landau.

Landau también preside el Directorio de la MCC. "Esperamos seguir consolidando una sólida presencia en el Hemisferio Occidental para alcanzar nuestros objetivos compartidos y generar resultados concretos para el pueblo estadounidense, así como para los pueblos de Ecuador, Bolivia y Guatemala", agregó.

Programa umbral

El Directorio seleccionó a Guatemala como país elegible para desarrollar un programa umbral, con el fin de aprovechar su histórica relación de cooperación con Estados Unidos y el éxito del anterior programa umbral de la MCC en el país, así como en reconocimiento del renovado enfoque de Guatemala hacia la modernización económica.

La MCC es una agencia independiente del Gobierno de Estados Unidos enfocada en promover los intereses económicos y estratégicos del país mediante cooperación internacional basada en resultados. Las inversiones de la MCC apoyan infraestructura a gran escala, reformas estratégicas y la modernización económica, generando rendimientos medibles.

Tanto los países socios como los contribuyentes estadounidenses se benefician de la ampliación de oportunidades comerciales para las empresas de Estados Unidos, de la reducción de la influencia de actores competidores y del fortalecimiento de entornos globales alineados con los intereses de Estados Unidos.