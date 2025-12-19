¿Dónde celebrar el Año Nuevo? Estos son cinco destinos turísticos en Guatemala

-

Nacionales y extranjeros esperan tener un inolvidable Año Nuevo 2026, por lo que desean visitar nuevos destinos turísticos para disfrutar en familia el 1 de enero.

Estamos a pocos días de que finalice el año y muchas personas desean celebrar el próximo 1 de enero de 2026, el respectivo Año Nuevo, conociendo lugares turísticos en Guatemala.

Por ello, Soy502 se conversó con Alejandro Gillot, quien es un guía turista registrado en el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), para que recomendara algunos destinos para recibir el Año Nuevo 2026.

El Mirador

Si deseas recibir el nuevo año con tranquilidad y apreciar la naturaleza de las selvas en el norte del país, El Mirador es una perfecta opción para tener un día relajado y poder disfrutar de las áreas verdes del mundo Maya, en Petén.

Entre lo que se puede apreciar en el lugar, están los monos araña, monos aulladores, jaguares, aunque rara vez se observan, pavos ocelados, coatíes, tucanes, loros coloridos y más de 200 especies de aves.

"En El Mirador, las personas podrán tener un día tranquilo, alejados de los ruidos, dónde también podrán acampar e incluso tener encuentros espirituales en los sitios arqueológicos", señaló Gillot.

Pirámide Maya La Danta, ubicada en El Mirador. (Foto: Ej Atlas)

Isla de Flores

Un destino turístico para tener un ambiente con más público, está la Isla de Flores, en Petén, donde las personas podrán estar durante la medianoche recibiendo el Año Nuevo en familia y amigos.

En este lugar, encontrarán hoteles y restaurantes en donde pueden pasar el 1 de enero con música, disfrutando de los paisajes y también de los fuegos artificiales, los cuales se reflejan en el agua, dando un espectáculo inolvidable.

La Isla de Flores ubicada en Petén, refleja lo espectacular de la naturaleza. (Foto: Liberal GT)

Región Ixil

Otros de los destinos que recomienda Gillot, es la región Ixil, la cual se encuentra en el altiplano, específicamente en el área norte del departamento de Quiché, como los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul.

En estos lugares, se podrá convivir en áreas familiares dentro de las comunidades, con los tradiciones y típicos platillos de la región, lo que sería un complemento perfecto para convivir y disfrutar de la celebración del Año Nuevo.

La Región Ixil ubicada en el norte de Quiché, es reconocida por sus comunidades representativas de Guatemala. (Foto: Beyond The Ordinary)

Lago Atitlán

Uno de los lugares que no puede faltar en el listado a tomar en cuenta, es el Lago Atitlán, en Sololá, donde la diversidad actividades que se pueden realizar tanto en la medianoche como durante el día del 1 de enero.

Gillot mencionó que, "los pueblos ubicados en las inmediaciones del lago, son lugares únicos para disfrutar con los seres queridos", conociendo a muchas personas, las cuales mantienen vivas distintas costumbres y tradiciones, donde los platillos típicos son deliciosos.

Además, la experiencia de observar y estar en el Lago Atitlán es espectacular.

El Lago Atitlán es reconocido no solo en Guatemala, sino a nivel mundial por la belleza de su naturaleza. (Foto: archivo/Soy502)

Playa de Monterrico

A muchos guatemaltecos le fascina el mar, por lo que las playas son una excelente opción, así que la Playa de Monterrico con su arena negra volcánica y su ambiente de pueblo pesquero son un buen lugar para este día.

Esta área tropical se encuentra en las costas del Pacífico, en el sur del departamento de Santa Rosa, donde también se encontrarán diversidad de atracciones para disfrutar en familia.