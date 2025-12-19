Versión Impresa
"Grupo Firme" anuncia su show en Guatemala

  • Por Selene Mejía
19 de diciembre de 2025, 15:28
Grupo firme traerá su show a Guatemala. (Foto: Billboard)

"Grupo Firme" sorprendió al anunciar su paso por Guatemala con su ritmo regional mexicano y canciones de despecho. 

"Nos vemos 2026", escribieron en sus redes mostrando los países que visitarán con "La última peda tour"

Con un enérgico video  la agrupación expresó que coreará sus éxitos con los fans de la región. 

Detalles

Eduin Caz y la agrupación estará el 7 de marzo de 2026, en el "Estadio Cementos Progreso". 

Grupo Firme

Creada por Jairo Corrales y Eduin Cázares en la ciudad de Tijuana, Baja California, en 2014, se especializan en música sinaloense. Su primer álbum llamado "Pasado, Presente, Futuro", publicado en el año 2017 fue un rotundo éxito, hasta ahora no ha dejado de entregar letras que gustan a muchos. 

