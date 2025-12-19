"Grupo Firme" anuncia su show en Guatemala

"Grupo Firme" sorprendió al anunciar su paso por Guatemala con su ritmo regional mexicano y canciones de despecho.
"Nos vemos 2026", escribieron en sus redes mostrando los países que visitarán con "La última peda tour".
Con un enérgico video la agrupación expresó que coreará sus éxitos con los fans de la región.
Detalles
Eduin Caz y la agrupación estará el 7 de marzo de 2026, en el "Estadio Cementos Progreso".
Grupo Firme
Creada por Jairo Corrales y Eduin Cázares en la ciudad de Tijuana, Baja California, en 2014, se especializan en música sinaloense. Su primer álbum llamado "Pasado, Presente, Futuro", publicado en el año 2017 fue un rotundo éxito, hasta ahora no ha dejado de entregar letras que gustan a muchos.
