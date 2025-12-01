Así debe usarse el mapa oficial de Guatemala, según el Minex

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) emitió lineamientos precisos sobre el uso correcto del mapa de Guatemala, vitales para el posicionamiento ante el diferendo territorial con Belice.
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) informó a través de sus redes sociales sobre el uso correcto del mapa de Guatemala.
Una de las principales observaciones consiste en que el mapa debe mostrar la Línea de Adyacencia, la cual debe ser punteada, con el territorio administrado por Belice.
Asimismo, resalta la importancia de que el mapa se utilice completo, colocando la observación: "Diferendo territorial, insular y marítimo pendiente de resolver".
Estas indicaciones deberán acatarse mientras no se resuelva el diferendo territorial, insular y marítimo que se encuentra en proceso en la Corte Internacional de Justicia.
Términos requeridos
Minex afirma que no deben utilizarse ciertos términos como "Frontera", "Límite" o "Línea Divisoria", lo correcto sería "Línea de Adyacencia".
Lo mismo ocurre con "Zona Fronteriza", lo ideal es decir "Zona de Adyacencia".
Tampoco es recomendable utilizar "Territorio Beliceño/ De Belice", lo adecuado es "Territorio Administrado por Belice".