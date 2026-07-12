¡Tragedia! Nidia, mujer arrollada en la zona 18, fallece este domingo

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Nidia Bautista García, víctima de un conductor en estado de ebridad en la zona 18, falleció este domingo.

Luego de 14 días de luchar por su vida, falleció Nidia Renata Bautista García, de 40 años, tras ser arrollada por un conductor acusado de transitar en estado de ebriedad mientras esperaba vía a bordo de una motocicleta junto a su pareja en la entrada de la colonia Atlántida, zona 18.

El fallecimiento ocurrió en el Hospital General de Accidentes "Ceibal", del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), ubicado en la zona 4 de Mixco, confirmó el Departamento de Comunicación Social de dicha dependencia.

Según testigos, la noche del 28 de junio, la pareja fue embestida por la espalda por un vehículo conducido por Jorge David Rodas, quien se conducía en estado de ebriedad.

Esto dice la PNC por el conductor ebrio que arrastró por varios metros a una motorista en la zona 18. pic.twitter.com/SxBjwQDYvF — Geber Osorio (@OsorioGeber) June 29, 2026

Sin embargo, tras el impacto, el vehículo siguió acelerando y Bautista García quedó atrapada abajo, siendo arrastrada por varios metros, lo que le causó quemaduras por fricción, así como la amputación del brazo derecho por debajo del codo.

Tras el incidente, las víctimas fueron trasladadas al hospital. En el caso de su pareja, Kevin Jiménez, sufrió luxación de radio y cúbito de la mano izquierda y fue operado de una lesión en la muñeca y pudo apoyar con las investigaciones correspondientes en una reconstrucción de hechos.

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