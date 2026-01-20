Así despidieron a Frallan Medrano, el noveno agente fallecido (video)

Entre lágrimas y dolor fue despedido el originario de Jutiapa.
EN CONTEXTO: Frallan Medrano, el noveno agente fallecido tras ataques terroristas
Frallan William Medrano fue despedido por sus compañeros de servicio y familiares.
Su cuerpo fue recibido con honores, mientras agentes cargaban el féretro para darle el último adiós.
La familia de la víctima se hizo presente y entre lágrimas, mostró su dolor y consternación por el crimen.
Medrano Pernillo se convirtió en el noveno agente fallecido tras los ataques terroristas ocurridos el pasado domingo en varios puntos del país.
El agente, de 26 años, era originario de la aldea Tunillas, San José Acatempa, Jutiapa.
Llevaba 3 años de servicio y pertenecía a la Comisaría 15.