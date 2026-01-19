Frallan Medrano, el noveno agente fallecido tras ataques terroristas

Este lunes se confirmó la novena víctima mortal de los ataques ocurridos la mañana del domingo.
La Policía Nacional Civil (PNC) y autoridades de Gobernación, confirmaron este lunes el fallecimiento de Frallan William Medrano Pernillo, de 26 años, quien se convirtió en la novena víctima mortal de los ataques armados ocurridos el domingo en distintos puntos del país.
Medrano era originario de la aldea Tunillas, San José Acatempa, Jutiapa.
Llevaba 3 años de servicio y pertenecía a la Comisaría 15.
El agente fue herido en la aldea Chichimecas, Villa Canales.
Aún con vida fue trasladado a un hospital de Villa Nueva, donde finalmente perdió la vida.