Así encontraron el cuerpo del agente de la PNC en El Progreso (video)

El cuerpo del agente estaba fuera de la ruta, sobre su motocicleta.
EN CONTEXTO: Asesinan a agente de la PNC cuando iba de regreso a casa
Merlyn Alejandro Portillo García, de 35 años, fue localizado sin vida sobre la carretera cuando se dirigía a su hogar.
Su cuerpo fue descubierto por conductores que pasaban por el lugar, quienes alertaron a las autoridades.
Al llegar a la zona, sus compañeros reconocieron el cuerpo y acordonaron el área.
Así fue localizado
Portillo era originario de la aldea Paso, el Jicaro, El Progreso.
Su madre afirmó que el arma hallada en el lugar pertenecía a su hijo, pero desconoce qué ocurrió.
El Ministerio Público documentó marcas de un neumático, por lo que se cree que fue sacado de la ruta por un vehículo, descartando el robo como móvil.