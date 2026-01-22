Versión Impresa
Así encontraron el cuerpo del agente de la PNC en El Progreso (video)

  • Por Jessica González
22 de enero de 2026, 14:52
El agente iba con rumbo a su vivienda cuando ocurrió el incidente. (Foto: redes sociales)

El cuerpo del agente estaba fuera de la ruta, sobre su motocicleta.

EN CONTEXTO: Asesinan a agente de la PNC cuando iba de regreso a casa

Merlyn Alejandro Portillo García, de 35 años, fue localizado sin vida sobre la carretera cuando se dirigía a su hogar.

Su cuerpo fue descubierto por conductores que pasaban por el lugar, quienes alertaron a las autoridades.

Al llegar a la zona, sus compañeros reconocieron el cuerpo y acordonaron el área.

Así fue localizado

Portillo era originario de la aldea Paso, el Jicaro, El Progreso.

Su madre afirmó que el arma hallada en el lugar pertenecía a su hijo, pero desconoce qué ocurrió.

El Ministerio Público documentó marcas de un neumático, por lo que se cree que fue sacado de la ruta por un vehículo, descartando el robo como móvil.

