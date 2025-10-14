Así se encuentra la construcción de la cárcel Renovación II

-

Se prevé que los reos fugados de Fraijanes II sean recluidos en ese lugar.

La cárcel Renovación II está siendo construida en un anexo entre el Preventivo para Hombres de la zona 18 y el Centro Carcelario de Mujeres, Santa Teresa.

El diputado José Chic, visitó el lugar donde se está realizando la construcción de este nuevo centro carcelario y logró captar imágenes de lo que será la prisión.

Desde la entrada hasta donde estarán los privados de libertad, son aproximadamente 16 minutos y a 3 minutos hay un barranco, según dijo Chic.

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, afirmó que Renovación II será "el destino de los 20 reos fugados luego de que sean recapturados".

"Realizaron crímenes"

Chic aseguró que el área donde se está construyendo esta cárcel "antes habían caletas y se realizaron crímenes".

Además, el diputado indicó que "solo se están pintando las paredes, cambiando láminas y la malla metálica, donde incluso guardias de seguridad están trabajando en la parte del remozamiento".

Agregó que, "más bien se podría convertir en un búnker para los criminales del Barrio 18", que estarían siendo trasladados a esta nueva cárcel, en caso de ser recapturados.

"Es mentira"

Por último, expuso que son Q3 millones los que se estarían invirtiendo para construir esta cárcel, la cual según afirmó el ministro, estaría lista para noviembre o primera semana de diciembre.

Ante ello, Chic dijo "es mentira, porque no se ven mayores avances para que en ese tiempo ya esté construida completamente Renovación II".