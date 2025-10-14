“Black Demon”, primer reo recapturado es trasladado a Matamoros tras fuga masiva

-

Junto a él fueron enviados los dos detenidos que lo acompañaban al momento de la recaptura.

La madrugada de este lunes 13 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) logró recapturar a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, alias "Black Demon", quien es uno de los 20 reos que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II.

Fajardo fue interceptado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, junto a Julio Geovany Farías Figueroa, de 26 años, y Vilma Jeanneth Fajardo Revolorio, de 44, quienes presuntamente lo resguardaban.

Posteriormente, "Black Demon" fue llevado al Juzgado de Paz, en Pueblo Nuevo Viñas, junto a las otras dos personas detenidas, entre ellas está su hermana.

A Matamoros

Durante horas de la tarde de este lunes, Byron Fajardo fue trasladado al Cuartel Matamoros, ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Las autoridades han indicado que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo lograron evadir la justicia.

"Black Demon" fue trasladado al Cuartel Matamoros. (Foto: TN23)

Recompensas

Además, el Ministerio de Gobernación ofreció Q150 mil como recompensa a quienes brinden información, en colaboración de las recapturas de cada uno de los prófugos de la justicia.