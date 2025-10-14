Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

“Black Demon”, primer reo recapturado es trasladado a Matamoros tras fuga masiva

  • Por Geber Osorio
13 de octubre de 2025, 18:26
Fuga de reos
Byron Fajardo, alias "Black Demon" fue llevado al Cuartel Matamoros. (Foto: archivo/Soy502)

Byron Fajardo, alias "Black Demon" fue llevado al Cuartel Matamoros. (Foto: archivo/Soy502)

Junto a él fueron enviados los dos detenidos que lo acompañaban al momento de la recaptura.

ARTÍCULO RELACIONADO: ¿Quién es "Black Demon", el reo prófugo recapturado este lunes?

La madrugada de este lunes 13 de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) logró recapturar a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, de 40 años, alias "Black Demon", quien es uno de los 20 reos que se fugaron de la cárcel de Fraijanes II.

Fajardo fue interceptado en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa, junto a Julio Geovany Farías Figueroa, de 26 años, y Vilma Jeanneth Fajardo Revolorio, de 44, quienes presuntamente lo resguardaban.

Posteriormente, "Black Demon" fue llevado al Juzgado de Paz, en Pueblo Nuevo Viñas, junto a las otras dos personas detenidas,  entre ellas está su hermana.

A Matamoros

Durante horas de la tarde de este lunes, Byron Fajardo fue trasladado al Cuartel Matamoros, ubicado en la zona 1 de la ciudad de Guatemala.

Las autoridades han indicado que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo lograron evadir la justicia.

"Black Demon" fue trasladado al Cuartel Matamoros. (Foto: TN23)
"Black Demon" fue trasladado al Cuartel Matamoros. (Foto: TN23)

Recompensas

Además, el Ministerio de Gobernación ofreció Q150 mil como recompensa a quienes brinden información, en colaboración de las recapturas de cada uno de los prófugos de la justicia.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar