Así se encuentra el tránsito en la ciudad este 1 de enero (videos)

  • Por Geber Osorio
01 de enero de 2026, 12:51
Ciudad de Guatemala
Pocos automovilistas transitan por las calles de la ciudad este 1 de enero. (Foto: Wilder López/Soy502)

Miles de guatemaltecos aprovechan el descanso de Año Nuevo.

Muchos guatemaltecos se encuentran descansando luego de las celebraciones de Año Nuevo, por lo que las calles son poco concurridas durante este 1 de enero.

Algunos ciudadanos han optado por salir a pasear o ir a visitar a sus familiares a los demás departamentos del territorio nacional.

Debido a esto, las principales calles de la ciudad, como el Anillo Periférico, Avenida Petapa y demás zonas céntricas de la ciudad capital, mantiene menor tránsito de lo normal.

Además, algunos comercios se encuentran cerrados este día y las personas prefieren estar en compañía de sus seres queridos.

