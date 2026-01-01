Así se encuentra el tránsito en la ciudad este 1 de enero (videos)

Miles de guatemaltecos aprovechan el descanso de Año Nuevo.
OTRAS NOTICIAS: Conductor cocha contra arriate en zona 9 este 1 de enero
Muchos guatemaltecos se encuentran descansando luego de las celebraciones de Año Nuevo, por lo que las calles son poco concurridas durante este 1 de enero.
Algunos ciudadanos han optado por salir a pasear o ir a visitar a sus familiares a los demás departamentos del territorio nacional.
Debido a esto, las principales calles de la ciudad, como el Anillo Periférico, Avenida Petapa y demás zonas céntricas de la ciudad capital, mantiene menor tránsito de lo normal.
Además, algunos comercios se encuentran cerrados este día y las personas prefieren estar en compañía de sus seres queridos.