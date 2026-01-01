Versión Impresa
Conductor choca contra arriate en zona 9 este 1 de enero

  • Por Geber Osorio
01 de enero de 2026, 12:30
Ciudad de Guatemala
El conductor perdió el control del volante y colisionó con el arriate. (Foto: Amílcar&nbsp;Montejo)

Las autoridades laboran en el lugar para habilitar por completo el tránsito.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó sobre un accidente de tránsito registrado en la avenida Reforma y 6a. calle de la zona 9 capitalina.

En dicho lugar, por motivos que aún se desconocen, un automóvil colisionó con un arriate este jueves 1 de enero.

El automóvil ha obstaculizado el paso vehicular. (Foto: Amílcar Montejo)
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) realiza maniobras para habilitar el tránsito en el sector.

No se reportaron personas heridas ni lesionadas tras este percance vial.

