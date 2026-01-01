Conductor choca contra arriate en zona 9 este 1 de enero

Las autoridades laboran en el lugar para habilitar por completo el tránsito.
OTRAS NOTICIAS: Vehículo vuelca en la ruta Interamericana este 1 de enero
Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, informó sobre un accidente de tránsito registrado en la avenida Reforma y 6a. calle de la zona 9 capitalina.
En dicho lugar, por motivos que aún se desconocen, un automóvil colisionó con un arriate este jueves 1 de enero.
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) realiza maniobras para habilitar el tránsito en el sector.
No se reportaron personas heridas ni lesionadas tras este percance vial.