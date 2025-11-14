¡Sin novedades! Así se encuentran los aficionados de Panamá en el estadio El Trébol

Los aficionados de Panamá se encuentran instalados en el estadio El Trébol sin novedades.
Los aficionados de Panamá han ingresado al estadio El Trébol para ver a su selección ante Guatemala.
Luego de la incertidumbre que se mantenía por la seguridad de los visitantes, no se presentaron problemas. Además, la Fedefut informó que 275 panameños adquirieron boletos y que se garantizaría su seguridad en el estadio y en los alrededores.
Los panameños están separados de la afición guatemalteca y custodiados por agentes policiales.
Ambas aficiones esperan el inicio del encuentro futbolístico que es fundamental para clasificar al Mundial 2026.