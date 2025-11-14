Versión Impresa
¡Sin novedades! Así se encuentran los aficionados de Panamá en el estadio El Trébol

  • Por Geber Osorio
13 de noviembre de 2025, 18:52
Rumbo al Mundial 2026
Los aficionados de Panamá se encuentran listos para presenciar el partido ante Guatemala. (Foto: Juan Manuel Mijangos/Colaborador)

Los aficionados de Panamá se encuentran instalados en el estadio El Trébol sin novedades.

Los aficionados de Panamá han ingresado al estadio El Trébol para ver a su selección ante Guatemala.

Luego de la incertidumbre que se mantenía por la seguridad de los visitantes, no se presentaron problemas. Además, la Fedefut informó que 275 panameños adquirieron boletos y que se garantizaría su seguridad en el estadio y en los alrededores.

Los panameños están separados de la afición guatemalteca y custodiados por agentes policiales.

Ambas aficiones esperan el inicio del encuentro futbolístico que es fundamental para clasificar al Mundial 2026.

Los aficionados se encuentran alegres y sin problemas en el Trébol. (Foto: Juan Manuel Mijangos)
Los aficionados se encuentran alegres y sin problemas en el Trébol. (Foto: Juan Manuel Mijangos)

