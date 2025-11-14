Sin incidentes y sin violencia: así llegó Panamá al estadio del Trébol

La selección de Panamá ha llegado al estadio El Trébol sin ninguna novedad previo al partido donde visitan a Guatemala.
El bus que traslada a la selección de Panamá llegó sin novedades al estadio El Trébol, donde enfrentará a Guatemala por las eliminatorias mundialistas.
Después de haber llegado la Selección de Guatemala, lo hizo la delegación panameña, la cual llegó resguardada por agentes policiales.
Se tenía la incertidumbre de lo que podía suceder ante la presencia de miles de guatemaltecos, pero no hubo inconvenientes.
Ahora, se espera el inicio del encuentro futbolístico y que transcurra con normalidad.
Ambas selecciones se encuentran ya en el Estadio Manuel Felipe Carrera a la espera del partido decisivo que se jugará a las 20:00 horas de este jueves 13 de noviembre.