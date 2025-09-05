¡Dijo que sí! La propuesta de matrimonio en las afueras del estadio

Previo a ingresar al Estadio Cementos Progreso, para vivir el partido de la Selección, un joven le propuso matrimonio a su novia.
A minutos de que comience el partido de Guatemala ante El Salvador, se vive un gran ambiente afuera del Estadio Cementos Progreso. Los miles de aficionados que vivirán desde adentro del recinto deportivo ya se han hecho presente para hacer las largas filas de ingreso al estadio.
Propuesta de matrimonio
Debido a la multitud de personas, un aficionado aprovechó el momento para hacer una propuesta de matrimonio en las afueras del Cementos Progreso.
Por lo que, decenas de aficionados fueron testigos del momento en que se dio el "sí, acepto".
Vea el video:
A pesar de que las calles están abarrotadas de seguidores de la Selección Nacional, el bus que transporta al plantel no tuvo inconvenientes para su llegada al estadio.