¡Dijo que sí! La propuesta de matrimonio en las afueras del estadio

  • Por Geber Osorio
04 de septiembre de 2025, 18:52
Rumbo al Mundial 2026
Incluso una propuesta de matrimonio se vivió afuera del Estadio Cementos Progreso. (Foto: José Pablo Armas / Soy502)

Previo a ingresar al Estadio Cementos Progreso, para vivir el partido de la Selección, un joven le propuso matrimonio a su novia.

A minutos de que comience el partido de Guatemala ante El Salvador, se vive un gran ambiente afuera del Estadio Cementos Progreso. Los miles de aficionados que vivirán desde adentro del recinto deportivo ya se han hecho presente para hacer las largas filas de ingreso al estadio.

Hermanos Sandoval llegaron con "Homero Chapín" al estadio Cementos Progreso. (Foto: José Luis Pos/colaborador)
Propuesta de matrimonio

Debido a la multitud de personas, un aficionado aprovechó el momento para hacer una propuesta de matrimonio en las afueras del Cementos Progreso.

(Foto: José Pablo Armas / Soy502)
Por lo que, decenas de aficionados fueron testigos del momento en que se dio el "sí, acepto".

(Foto: José Pablo Armas / Soy502)
Vea el video:

A pesar de que las calles están abarrotadas de seguidores de la Selección Nacional, el bus que transporta al plantel no tuvo inconvenientes para su llegada al estadio.

