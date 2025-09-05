¡Nervios de punta! Así está el ambiente en la Plaza de la Constitución

Un gran ambiente futbolero se está viviendo en la Plaza de la Constitución para ver el partido de Guatemala ante El Salvador
OTRAS NOTICIAS: ¡Dijo que sí! La propuesta de matrimonio en las afueras del estadio
Cientos de aficionados de la Selección Nacional de Guatemala se han hecho presentes a la Plaza de la Constitución de la zona 1 capitalina.
En el parque central se instalaron pantallas gigantes por parte del Gobierno, para que las personas que no pudieron asistir al estadio Cementos Progreso, puedan vivir en gran ambiente el partido de fútbol.
El público presente ha entonado a todo pulmón el Himno Nacional previo al inicio del encuentro deportivo correspondiente a la eliminatoria mundialista.
Con disfraces y demás indumentaria en representación a Guatemala, han llegado muchos aficionados de "La Sele".