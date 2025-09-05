¡Nervios de punta! Así está el ambiente en la Plaza de la Constitución

Cientos de aficionados de la Selección Nacional de Guatemala se han hecho presentes a la Plaza de la Constitución de la zona 1 capitalina.

En el parque central se instalaron pantallas gigantes por parte del Gobierno, para que las personas que no pudieron asistir al estadio Cementos Progreso, puedan vivir en gran ambiente el partido de fútbol.

El público presente ha entonado a todo pulmón el Himno Nacional previo al inicio del encuentro deportivo correspondiente a la eliminatoria mundialista.

El público presente entonó el Himno Nacional de Guatemala. (Foto: José Pos/colaborador)

Con disfraces y demás indumentaria en representación a Guatemala, han llegado muchos aficionados de "La Sele".

Algunos aficionados decidieron llegar con disfraces para apoyar a la Selección Nacional. (Foto: José Pos/colaborador)