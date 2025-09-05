Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Nervios de punta! Así está el ambiente en la Plaza de la Constitución

  • Por Geber Osorio
04 de septiembre de 2025, 19:28
Rumbo al Mundial 2026
Los aficionados de todas las edades ya se encuentran en la Plaza de la Constitución para ver el partido de Guatemala. (Foto: José Pos/colaborador)

Los aficionados de todas las edades ya se encuentran en la Plaza de la Constitución para ver el partido de Guatemala. (Foto: José Pos/colaborador)

Un gran ambiente futbolero se está viviendo en la Plaza de la Constitución para ver el partido de Guatemala ante El Salvador

OTRAS NOTICIAS: ¡Dijo que sí! La propuesta de matrimonio en las afueras del estadio

Cientos de aficionados de la Selección Nacional de Guatemala se han hecho presentes a la Plaza de la Constitución de la zona 1 capitalina.

En el parque central se instalaron pantallas gigantes por parte del Gobierno, para que las personas que no pudieron asistir al estadio Cementos Progreso, puedan vivir en gran ambiente el partido de fútbol.

El público presente ha entonado a todo pulmón el Himno Nacional previo al inicio del encuentro deportivo correspondiente a la eliminatoria mundialista.

El público presente entonó el Himno Nacional de Guatemala. (Foto: José Pos/colaborador)
El público presente entonó el Himno Nacional de Guatemala. (Foto: José Pos/colaborador)

Con disfraces y demás indumentaria en representación a Guatemala, han llegado muchos aficionados de "La Sele".

Algunos aficionados decidieron llegar con disfraces para apoyar a la Selección Nacional. (Foto: José Pos/colaborador)
Algunos aficionados decidieron llegar con disfraces para apoyar a la Selección Nacional. (Foto: José Pos/colaborador)

TE PUEDE INTERESAR: El mensaje de Carlos "El Pescadito" Ruiz a la Selección Nacional de Guatemala

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar