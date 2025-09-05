El mensaje de Carlos “El Pescadito” Ruiz a la Selección Nacional de Guatemala

-

El máximo goleador en la historia de la Selección Nacional de Guatemala, Carlos Humberto Ruiz Gutiérrez, le dedicó unas palabras al plantel de la bicolor.

Ruiz publicó en su cuenta de X, un hilo en el que narra cómo viven los jugadores regularmente este tipo de partidos de eliminatoria mundialistas, en referencia al partido de Guatemala ante El Salvador de este jueves 4 de septiembre a las 8:00 de la noche.

El exjugador guatemalteco relató el sentir de los jugadores: "En estos momentos aparecen las ansias. Repasas entrenamientos y jugadas a balón parado, visualizas al rival y cómo será el partido. Intentas hacerlo todo a la perfección para que se refleje en la cancha en el momento de la verdad".

También, se refirió a los momentos en que el plantel analiza al rival a enfrentar: "El estudio de los 23 jugadores rivales hace que el día parezca eterno: los minutos avanzan como horas. Entre desayuno, estiramientos, almuerzo y merienda, todo se vuelve espera. Los carbohidratos pronto se transformarán en energía para la eliminatoria mundialista".

"Estás en la burbuja de concentración, tu mundo se reduce al teléfono, radio o televisión, que transmiten la fe de millones. Has entrenado para este momento, conoces a tus compañeros y construiste una sociedad en el campo. Juntos lucharán por clasificar a un mundial por primera vez", indicó Ruiz, haciendo referencia a la unión que se vive dentro del grupo de protagonistas.

Carlos Ruiz sigue siendo el máximo goleador en eliminatorias mundialistas. (Foto: archivo/Soy502)

El exdelantero nacional le envió un mensaje al equipo de la selección: "Estás listo, tu compromiso mínimo es dejarlo todo en la cancha. Correr cada pelota, disputar cada balón, cubrir a tu compañero. El error humano aparecerá, pero la solidaridad lo corrige. La pasión del Proyecto Gol hasta el estadio te impulsa a dar lo mejor de ti".

Como conocedor de ser un jugador que representa a un país, Ruiz les dijo a los actuales jugadores lo siguiente: "Sientes nervios, el vendaje aprieta, los zapatos incomodan, vas al baño varias veces. Miras a los arqueros calentar y escuchas al preparador físico: -Listos, muchachos, en dos minutos salimos a calentar-. Todo está preparado para que brilles y disfrutes del fútbol".

"Entre la multitud quizás veas a tus seres queridos, los que siempre te apoyaron y hoy forman parte del sueño. Representar a tu país y lograr lo que nunca se ha conseguido está a minutos de hacerse realidad. La emoción y el orgullo te invaden", agregó Ruiz, aludiendo a que los jugadores saben que familiares, amigos y aficionados creen en ellos.

Por último, el exseleccionado nacional cerró dando el siguiente mensaje: "Como lo proclama con fuerza nuestro Himno Nacional de Guatemala: -¡Ojalá que remonte su vuelo, más que el cóndor y el águila real! Y en sus alas levante hasta el cielo, ¡Guatemala, tu nombre inmortal!-".

Carlos Ruiz disputó 133 partidos con la Selección de Guatemala, en la que anotó 68 goles de manera oficial.