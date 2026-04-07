Así estaba la USAC horas antes de los disturbios de este martes

Personas encapuchadas tomaron las instalaciones del campus central de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) y la mañana de este martes 7 de abril, las puertas se encontraban rodeadas de trafitoneles y barreras plásticas.

De esta manera se trató de evitar que estudiantes que intentan ingresar a las instalaciones se acercaran a los portones, pero en horas de la tarde se generaron disturbios.

En el ingreso a la USAC se encontraba una manta que indicaba "no al alza del combustible". (Foto: Fredy Hernández/Soy502)

Los objetos fueron retirados e incluso lanzados por los estudiantes de odontología y veterinaria que indicaron que en el interior de la universidad se encuentran al menos 250 animales que necesitan ser alimentados y que deben recibir atención médica.

Por lo tanto, los enfrentamientos entre ambos grupos ha dejado estudiantes heridos y daños materiales en la entrada de la USAC.

Estudiantes han mantenido disturbios en la entrada de la USAC. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

A pesar del intento de los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de controlar a los involucrados, los mismos han continuador con los disturbios.

Con un picop abrieron los portones de ingreso de la universidad y también han incendiado llantas en la entrada.

Con un picop han intentado abrir los portones y también han incendiado llantas. (Foto: José Luis Pos/Colaborador)