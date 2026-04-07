Estudiantes resultan heridos tras disturbios en la USAC

Uno de los heridos fue trasladado a un centro asistencial.
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Personas encapuchadas mantienen cerrada la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), en la zona 12 capitalina, debido a las supuestas protestas en contra del alza de los precios del combustible.
Sin embargo, estudiantes de odontología y veterinaria han intentado ingresar debido a que en el interior del campus central se encuentran al menos 250 animales que necesitan ser alimentados y recibir atención médica.
Las personas encapuchadas le han lanzado "morteros" y gases lacrimógenos a los estudiantes y tres de ellos han resultado heridos.
Se trata de Ericson Letran, de 28 años, quien fue trasladado al Hospital Roosevelt por medio de los Bomberos Voluntarios, mientras que Nathalia Rodriguez, de 23, y Jonathan Rodriguez, de 31, fueron atendidos en el lugar por los socorristas.
La Policía Nacional Civil (PNC) se presentó a las afueras de las instalaciones para tratar de llegar a un acuerdo con los involucrados en los disturbios y los afectados.