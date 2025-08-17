Versión Impresa
¿Se esperan lluvias para hoy? Así estará el clima este domingo 17 de agosto

  • Por Jessica González
17 de agosto de 2025, 08:01
Por la tarde se esperan fuertes lluvias. (Foto: Archivo/Soy502)

El paso de una onda del este sigue afectando al país. 

La onda proveniente del este ha ocasionado humedad y el debilitamiento de un sistema de alta presión.

Según el Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh), durante la mañana de este domingo persistirá un ambiente cálido y húmedo.

Sin embargo, por la tarde y noche se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en el centro, sur, occidente y algunas zonas del norte del país.

Además, expertos afirman que las condiciones atmosféricas harán que la lluvia venga acompañada de vientos fuertes y granizo.

No olvides salir protegido y tomar las debidas precauciones. 

