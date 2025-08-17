¿Se esperan lluvias para hoy? Así estará el clima este domingo 17 de agosto

El paso de una onda del este sigue afectando al país.
La onda proveniente del este ha ocasionado humedad y el debilitamiento de un sistema de alta presión.
Según el Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanologia, Meteorologia e Hidrología (Insivumeh), durante la mañana de este domingo persistirá un ambiente cálido y húmedo.
Sin embargo, por la tarde y noche se esperan lluvias acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en el centro, sur, occidente y algunas zonas del norte del país.
Además, expertos afirman que las condiciones atmosféricas harán que la lluvia venga acompañada de vientos fuertes y granizo.
No olvides salir protegido y tomar las debidas precauciones.