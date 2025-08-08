Versión Impresa
¡Lluvia, viento y granizo! Así estará el clima para el sábado 9 de agosto

  • Por Jessica González
08 de agosto de 2025, 14:46
Si piensas salir de casa este sábado, no olvides tu paraguas. (Foto: Archivo/Soy502)

Si tienes planes para salir este sábado, no olvides abrigarte y llevar un paraguas.

Para este sábado 9 de agosto el ambiente será cálido y soleado durante la mañana, pero no se descarta neblina al amanecer, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).

Sin embargo, debido al ingreso de humedad, se presentarán lluvias con actividad eléctrica, viento fuerte y granizo, sobre todo sobre la Bocacosta, suroccidente, suroriente y algunas zonas del norte y centro del país.

Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones, ya que la lluvia puede provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones y daños en la red vial.

