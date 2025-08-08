¡Lluvia, viento y granizo! Así estará el clima para el sábado 9 de agosto

Si tienes planes para salir este sábado, no olvides abrigarte y llevar un paraguas.
OTRAS NOTICIAS: Así fue vista por última vez la mujer que desapareció en San Cristóbal, Mixco
Para este sábado 9 de agosto el ambiente será cálido y soleado durante la mañana, pero no se descarta neblina al amanecer, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Sin embargo, debido al ingreso de humedad, se presentarán lluvias con actividad eléctrica, viento fuerte y granizo, sobre todo sobre la Bocacosta, suroccidente, suroriente y algunas zonas del norte y centro del país.
Autoridades recomiendan tomar las debidas precauciones, ya que la lluvia puede provocar crecidas repentinas de ríos, inundaciones y daños en la red vial.