Así estará el clima en Guatemala el último día de noviembre

  • Por Susana Manai
29 de noviembre de 2025, 19:41
&nbsp;Se esperan nublados con lloviznas o lluvias en las zonas norte y sur de Guatemala. (Foto ilustrativa: istock)

 Se esperan nublados con lloviznas o lluvias en las zonas norte y sur de Guatemala. (Foto ilustrativa: istock)

Las bajas temperaturas persistirán en los lugares más elevados del país, especialmente en el Occidente y Altiplano Central. 

Para el domingo 30 de noviembre, se prevén condiciones climáticas variadas en Guatemala.

Un viento norte acelerado y nublados con lloviznas o lluvias se esperan en las zonas norte y sur del país, según indicó el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, (Insivumeh)

Durante la mañana, se pronostica neblina y posibles lloviznas en las regiones Caribe y Franja Transversal del Norte, con temperaturas muy bajas en los lugares más elevados.

Además, la nubosidad será dispersa con nublados parciales y viento norte ligero a moderado en sectores montañosos.

Un clima ideal para visitar algún museo o lugar cubierto para disfrutar con comodidad, y en casa, relajarse con la lectura de un libro.  

En la tarde y noche,  se espera la entrada de humedad desde los litorales promoverá nublados con lloviznas o lluvias intermitentes en las regiones Norte, Franja Transversal del Norte, Caribe, Bocacosta, Occidente y Altiplano Central, con posibilidad de lluvias en otras áreas del país. 

El Insivumeh recomienda tomar las medidas necesarias ante las posibles lluvias  y mantenerse abrigado ante el viento acelerado registrado en distintos puntos del país. 

Asimismo se informó que las bajas temperaturas persistirán durante la noche en los sectores más elevados de Occidente y Altiplano Central.

