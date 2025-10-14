Así evaden los controles en la cárcel Renovación I

-

Renovación I fue presentada por el actual Gobierno, como una cárcel modelo de máxima seguridad, en donde la implementación de la tecnología "evitaría" el ingreso de ilícitos, sin embargo, en requisas se evidenció el ingreso de objetos prohibidos.

La cárcel de máxima seguridad, Renovación I, resguarda a reos de alta peligrosidad, entre estos a líderes de pandillas. Sus instalaciones fueron hechas para tener un mejor control de la población reclusa y de lo que ingresa a la prisión, pues hubo una inversión para colocar escáneres corporales y videovigilancia de circuito cerrado, así como para el equipo de cómputo utilizado para la identificación de las personas.

"Entregamos una infraestructura remozada y protocolos que permitan al Estado mantener el control y evitar de esa manera que se coordinen delitos desde el interior de la prisión, como sucedía antes", dijo el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, en noviembre de 2024, cuando la cárcel fue entregada.

Sin embargo, esta cárcel no ha logrado cumplir con su objetivo, pues los privados de libertad han evadido los controles y han logrado el ingreso de ilícitos, como celulares y dinero en efectivo.

Además, la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión, señala que Renovación I, se ha convertido en el "centro de extorsión, más grande del país".

"Nosotros podemos decir que lastimadamente, pues este era un proyecto muy en particular del actual Ministerio de Gobernación, sin embargo, pues lo que ha resultado ese centro es que actualmente es el máximo centro de operación donde salen las extorsiones del país", dijo el fiscal adjunto de Extorsiones, Eddie Rodríguez.

En la cárcel Renovación I, hay escáneres corporales, pero aun así los delincuentes han evadido los controles y han logrado el ingreso de ilícitos.

Así evaden los controles

Tanto el Sistema Penitenciario como el Ministerio Público han detectado cómo los delincuentes han evadido los controles en Renovación I.

No solo con la complicidad de los guardias del SP, sino también al utilizar a mujeres que fingen estar embarazadas para ingresar sin pasar por el escáner corporal, pero llevando en sus partes íntimas los ilícitos.

El SP lo detectó, pues llegaban mujeres que no pasaban por el escáner porque aseguraban que podrían dañar al feto. Mientras, el MP, mantiene procesadas a mujeres que fingieron su embarazo, pero que finalmente se detectó que querían ingresar celulares.

"Hemos detectado que no existen protocolos, principalmente uno en el caso de mujeres embarazadas y niños menores de 8 años. Como no pasan por los rayos X al momento de iniciar las visitas, han optado por utilizar a las mujeres principalmente que dicen estar embarazadas, porque de nuestras investigaciones hemos establecido que llevan pruebas que no se han podido establecer su veracidad y que aprovechan esta modalidad para ocultar los teléfonos o armas en la vagina", detalló el fiscal.

En septiembre, el MP procesó a tres mujeres, quienes afirmaron estar embarazadas al intentar ingresar a la cárcel de Máxima Seguridad, pero por la investigación previa, descubrieron que pretendían evitar el escáner porque llevaban tres celulares.

Con escáner fueron revisados los privados de libertad que trasladaron a Renovación I. (Foto: Ministerio de Gobernación)

Otros aspectos

Además, la Fiscalía cuando ha realizado requisas ha detectado que hay señal de celulares, esto debido a que los bloqueados son 3G, pero los celulares ya son 5G, lo cual permite tener comunicación hacia el exterior.

Rodríguez recordó que lograron que un juez autorizara el ingreso de celulares a la prisión y adentro pudieron detectar que había señal.

"Entonces considero que lastimosamente la cárcel no cumple la finalidad, al contrario, es el máximo centro de operaciones para realizar extorsiones a nivel nacional", concluyó el fiscal.