Fotos: Así es la finca vinculada a Alejandro Giammattei y allanada por el MP

Según el MP, el allanamiento de una finca vinculada a Alejandro Giammattei está relacionado con una investigación que inició en 2020.
La finca "El Nacimiento" ubicada en Santa María de Jesús y vinculada al expresidente Alejandro Giammattei, fue inmovilizada por un Juzgado de Extinción de Dominio en mayo pasado.
Este jueves, el MP allanó el inmueble, como parte de una investigación a cargo de la Fiscalía de Extinción de Dominio que inició en 2020.
"La Fiscalía de Extinción de Dominio inició de oficio una investigación en 2020, tras un proceso de adjudicación a través de la licitación de la construcción de una carretera por un valor de Q58.9 millones, que conduce de Santa María de Jesús, Sacatepéquez, a Palín, Escuintla.
Dicha carretera habría sido construida con la finalidad de tener acceso a una lujosa vivienda de propiedad privada ubicada en la finca El Nacimiento", informó el MP.
En las fotografías compartidas por el ente investigador, se evidencia el lujo de la mansión, vinculada al expresidente Giammattei.
La finca es propiedad de la empresa El Rubicón, vinculada a la familia del expresidente Giammattei.