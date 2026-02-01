Totalmente destruida: así quedó la motocicleta de los PNC arrollados

Los agentes resultaron gravemente heridos.
EN CONTEXTO: Fuerte accidente: vehículo impacta contra agentes de la PNC (video)
En la ruta que conduce hacia el Paredón, Escuintla, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iban a bordo de un transporte de dos ruedas cuando fueron sorprendidos por el impacto de un conductor.
Esto pasó durante la noche del 31 de enero, cuando el piloto de un picop perdió el control del vehículo, impactando contra los agentes, quienes fueron arrollados y arrastrados por varios metros.
Momentos posteriores al choque, ambos transportes iniciaron a incendiarse; la moto de la PNC quedó totalmente destruida y consumida por el fuego.
Cuerpos de bomberos se hicieron presentes para atender esta emergencia y trasladar a centros hospitalarios a los tripulantes del auto y a los agentes heridos de gravedad.