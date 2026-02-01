Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Totalmente destruida: así quedó la motocicleta de los PNC arrollados

  • Por Maria Fernanda Gallo
01 de febrero de 2026, 08:28
La moto en la que se transportaban los agentes de la PNC se incendió tras el choque. (Foto: redes sociales)

La moto en la que se transportaban los agentes de la PNC se incendió tras el choque. (Foto: redes sociales)

Los agentes resultaron gravemente heridos.

EN CONTEXTO: Fuerte accidente: vehículo impacta contra agentes de la PNC (video)

En la ruta que conduce hacia el Paredón, Escuintla, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) iban a bordo de un transporte de dos ruedas cuando fueron sorprendidos por el impacto de un conductor.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Esto pasó durante la noche del 31 de enero, cuando el piloto de un picop perdió el control del vehículo, impactando contra los agentes, quienes fueron arrollados y arrastrados por varios metros.

Momentos posteriores al choque, ambos transportes iniciaron a incendiarse; la moto de la PNC quedó totalmente destruida y consumida por el fuego.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

Cuerpos de bomberos se hicieron presentes para atender esta emergencia y trasladar a centros hospitalarios a los tripulantes del auto y a los agentes heridos de gravedad.

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

(Foto: redes sociales)
(Foto: redes sociales)

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar