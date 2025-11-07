Video: Así fue el el accidente múltiple ocasionado por camión en Villa Nueva

Una cámara de seguridad captó el momento exacto de la colisión múltiple registrada en la bajada de Marianitas, zona 6 de Villa Nueva, cuando un camión de carga que transportaba arena se quedó sin frenos.
Una cámara de seguridad logró captar las imágenes del momento exacto en que un camión de carga impactó contra varios vehículos, en la bajada de Marianitas, en la zona 6 de Villa Nueva.
Este hecho de tránsito se registró el pasado jueves 6 de noviembre, cuando un camión que transportaba arena se quedó sin frenos y bajó de retroceso sin poder ser controlado por el piloto.
En el lugar, al menos siete vehículos fueron afectados y algunos de los tripulantes sufrieron heridas tras el percance.
En las imágenes se observa el momento exacto cuando el vehículo de transporte pesado baja sin ser controlado e impacta con la parte trasera a los demás automóviles.