Camión se queda sin frenos e impacta con varios vehículos en Villa Nueva

Un grave accidente de tránsito se registró este jueves en la bajada de Marianitas, en la zona 6 de Villa Nueva, luego de que un camión de carga, que transportaba arena sufriera una falla mecánica.
Un múltiple accidente de tránsito se registró este jueves luego de que un camión de carga se quedara sin frenos en la bajada de Marianitas, ubicada en la zona 6 de Villa Nueva.
El camión transportaba arena, pero luego de que no pudiera ser controlado por el piloto, se fue de retroceso y fue a impactar con al menos siete vehículos.
En el lugar, también se reportaron varias personas heridas que fueron atendidas por Bomberos Municipales Departamentales, estas personas aún no han sido identificadas.
Asimismo, se reportaron serios daños entre los vehículos que se vieron involucrados en el accidente, donde el tránsito se vio afectado debido a la obstaculización vehicular.
En las imágenes se observa que un vehículo tipo camioneta se vio más afectado, ya que aparentemente se encontraba más próximo al camión.