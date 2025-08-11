Así fue el accidente múltiple en ruta al Atlántico (video)

-

El alcalde Ricardo Quiñónez se pronunció sobre las reformas a la Ley de Tránsito tras el percance ocurrido la tarde de este lunes 11 de agosto.

Durante la tarde de este lunes 11 agosto ocurrió un accidente de tránsito entre varios vehículos en el kilómetro 10.5 de la ruta que conduce al Atlántico.

Los Bomberos Municipales informaron que le brindaron atención a varias personas y cuatro de ellas fueron trasladadas hacia un centro asistencial.

Los heridos fueron identificados como:

Marvin Esteban Jiménez Barahona de 49 años, quien presentaba trauma de tórax y pierna izquierda Sergio Eufragio de 44 años, quien presentaba golpes en diferentes partes del cuerpo Óscar Josué Moscoso García de 20, quien sufrió una herida en el cráneo y trauma de tórax Flor Girón de 40 años, quien presenta politraumatismo.

En video

Una cámara de seguridad captó el momento en que se produjo el accidente de tránsito y revela que un camión recolector esperaba para poder virar, cuando de pronto un camión pierde el control.

Se sube al arriate central, choca con un árbol, se pasa al carril contrario y comienza a colisionar con todo a su paso, entre ellos varios vehículos livianos.

Finalmente, el tráiler choca con el camión recolector. Estas son las imágenes de lo ocurrido:

Alcalde se pronuncia

Después del hecho de tránsito, el alcalde de la Ciudad de Guatemala, Ricardo Quiñónez, se pronunció por lo ocurrido e indicó que los vehículos sin supervisión y circulando sin control provocan accidentes y caos.

"Hace unos meses, algunos aplaudían las reformas a la Ley de Tránsito que limitaron a las municipalidades para actuar en las Rutas Nacionales y Centroamericanas del país", indicó Quiñónez.

También reiteró que cuando se eliminan los controles se multiplican los riesgos. "Hoy, las consecuencias están a la vista: vehículos viejos, sin supervisión, circulando sin control, provocando accidentes y caos. Cuando se eliminan los controles, se multiplican los riesgos. Menos controles significan más accidentes", aseveró en una publicación.