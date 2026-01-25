Así ocurrió el ataque armado donde falleció Stevens Ramírez, exintegrante de Combate

Los disparos ingresaron directos en la ventanilla del conductor.
EN CONTEXTO:¿Quién era Stevens Ramírez, exintegrante de Combate?
Durante la tarde del 23 de enero, Bomberos Municipales acudieron a cubrir una emergencia ante un ataque armado registrado sobre el bulevar Las Guacamayas y 10a. calle de la colonia Monserrat I, en la zona 4 de Mixco.
Los cuerpos de socorro se movilizaron al lugar, donde se ubicó un vehículo de color gris con placas de circulación P-777JTH, el cual presentaba perforaciones de proyectiles de arma de fuego.
Dicho automóvil era conducido por Stevens Ramírez, quien poseía una trayectoria televisiva, desde su participación en el programa de entretenimiento, Combate.
Según información preliminar, sujetos armados habrían disparado contra Ramírez, quien quedó con múltiples heridas de bala que le provocaron la muerte de manera inmediata.
El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil recabaron las pruebas para determinar el hecho. El caso aún está bajo investigación.