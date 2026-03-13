El líder Supremo de Irán estaría gravemente herido y "desfigurado"

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El líder iraní ha permanecido oculto desde su nombramiento.

EN CONTEXTO: El recién nombrado líder Supremo de Irán está en estado de coma

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, habló sobre el estado de salud del nuevo líder iraní, Mojtaba Khamenei, de 56 años.

Esto luego de que varias fuentes afirmaran que resultó herido durante el bombardeo que mató a su padre, Alí Jameneí, su madre y su esposa.

Jegseth aseguró que el nuevo líder supremo iraní, está "herido y probablemente desfigurado".

"Sabemos que el nuevo supuesto -y no tan supremo- líder está herido y probablemente desfigurado", declaró Hegseth.

#MUNDO| El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, está "herido" y muy posiblemente "desfigurado" tras los ataques que mataron a su padre en el inicio de la guerra.



Vía:… pic.twitter.com/pNaBn8g1Ik — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) March 13, 2026

Asimismo, aseguró que el nuevo líder supremo "carece de legitimidad" y que habla de unidad después de "asesinar a decenas de miles de manifestantes", en referencia a las protestas que comenzaron a finales del año pasado hasta antes del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero.

Estados Unidos e Israel han golpeado más de 15 mil objetivos desde el inicio de la guerra con Irán a finales del mes pasado, afirmó este viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Con información de Infobae