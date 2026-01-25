¿Quién era Stevens Ramírez, exintegrante de Combate?

Stevens destacó en proyectos televisivos gracias a su personalidad graciosa, gusto por el baile y carisma.
EN CONTEXTO: Stevens Ramírez, el exintegrante de Combate que murió en ataque armado en Mixco
Cristian Stevens Ramírez, era reconocido por el público por participar en el reality show nacional, Combate, donde demostró sus estrategias y aptitud física.
Durante la serie de competencia mostraba su talento y carisma, con lo cual atrajo al público.
Participó en otros proyectos televisivos, además de ser conductor en segmentos de entrenamiento.
Un tragico final
En redes sociales compartía su estilo de vida, gustos y hobbies.
Todo eso terminó luego de ser víctima de un ataque armado en la zona 4 de Mixco, el pasado viernes 23 de enero.
Según autoridades, se trató de un ataque directo cuando se transportaba a bordo de un vehículo sobre el bulevar Las Guacamayas y 10a. calle de la colonia Monserrat I.