Video: Así fue el ataque armado contra excandidato a alcalde de El Tejar

Un video evidencia el momento del ataque contra el empresario y su acompañante.
Elías Ramírez, excandidato a alcalde del municipio El Tejar, del departamento de Chimaltenango, fue asesinado junto a una mujer.
Una cámara de videovigilancia logró captar el momento exacto de cuando se dio el ataque directo contra Ramírez.
En las imágenes compartidas por Canal Antigua se observa cuando ambas víctimas salen de un comercio ubicado enfrente del parque central de Párramos, en Chimaltenango.
Posteriormente, cinco individuos armados descienden de un vehículo tipo camioneta que se encontraba estacionado en el lugar y los acribillan con múltiples disparos.
Los hombres simulaban se obreros al portar cascos de seguridad industrial y chalecos.
Tras el hecho, los asesinos huyen del lugar con rumbo desconocido, al dejar sin vida al excandidato y su acompañante, quien aún no ha sido identificada.
Mira el video:
Ramírez, era un empresario de la construcción y político, originario de la colonia Santo Domingo, en El Tejar, y según la Policía Nacional Civil (PNC) el hecho fue planificado, ya que siempre era acompañado por escoltas, pero esta vez iba solo.