Ataque armado: asesinan a excandidato a alcalde de El Tejar

Elías Ramírez, excandidato a alcalde por el municipio de El Tejar, del partido Cabal, fue asesinado a balazos junto a una mujer, en el kilómetro 59 de la ruta que de Parramos conduce a La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Ramírez, había llegado al lugar en su camioneta agrícola, pues lo citaron y al momento de bajarse dos hombres le dispararon varias veces hasta verlo muerto, la mujer fue alcanzada por balas perdidas.
Bomberos Municipales Departamentales, fueron alertados por los vecinos. Pero, cuando los socorristas evaluaron a las víctimas, confirmaron que ambas habían muerto.
Ramírez, era un empresario de la construcción y político, originario de la colonia Santo Domingo, en El Tejar, y según la Policía Nacional Civil (PNC) el hecho fue planificado, pues siempre andaba con escoltas, pero esta vez iba solo.