Así fue el ataque en contra de la PNC en Chinautla, según imputación del MP

Durante la audiencia de primera declaración de tres pandilleros del Barrio 18, el MP describió cómo fue el ataque armado en contra de agentes de la PNC.

La Fiscalía de delitos contra la Vida del Ministerio Público tiene a su cargo la investigación por los ataques en contra de agentes de la Policía Nacional Civil, en los cuales fallecieron 10 policías y otros más resultaron heridos.

En la audiencia de primera declaración en contra de William Alexander Guevara Yalibat, alias "Julio"; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias "Estiloso" y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, alias "Hueso", integrantes de la clica Crazy Rich, de la pandilla Barrio 18, la Fiscalía detalló cómo fue el ataque que estos habrían perpetrado en contra de PNC en Chinautla y en el cual dos agentes resultaron heridos y otro pandillero muerto.

"Los jefes de la pandilla planificaron y coordinaron cometer diferentes ataques criminales simultáneos dirigidos hacia diferentes miembros de la Policía Nacional Civil del departamento de Guatemala, por lo que en cumplimiento de instrucciones giradas por los jefes de la clínica Crazy Rich el día 18 de enero de 2026. Aproximadamente a las 8.30 horas, ustedes se transportaban a bordo del vehículo tipo automóvil, marca Mazda, línea Protege modelo 1997, color corinto, policromado. Al llegar al Lote 3, sector B, cumbre del Guayabo, del municipio de Chinautla, del departamento de Guatemala, y al tener a la vista a sus víctimas, en este caso los agentes de Policía Nacional Civil, ustedes desde el vehículo en el cual se conducían, procedieron a disparar en contra de la integridad física de los agentes de Policía Nacional Civil, quienes al momento del ataque se encontraban patrullando en el lugar", detalló el fiscal.

Luego, siguió narrando los hechos.

"Ustedes, con la intención de darles muerte, pero los agentes de PNC, al advertir que el ataque era dirigido hacia ellos, reaccionan inmediatamente y proceden a repeler el mismo, motivo por el cual ustedes no logran su cometido de darles muerte, pero sí les provocaron heridas de proyectil de arma de fuego al agente de Policía Nacional Civil, Sergio Daniel en el antebrazo izquierdo, y al agente de la Policía Nacional Civil, Víctor, le causaron heridas producidas por proyectil de arma de fuego en su mano derecha, mano izquierda y tobillo derecho. Posteriormente, los agentes ya referidos proceden a alertar vía radiofrecuencia a otros elementos policiales del sector, y es por ello que se le da persecución inmediata y se le da alcance frente al Lote 63 B cumbre del Durazno del municipio de Chinautla del departamento de Guatemala, puesto que el vehículo en el cual se conducían y se daban ustedes a la fuga se descontrola y colisiona en el lugar, motivo por el cual ustedes descienden del vehículo y realizan varios disparos en contra de los agentes de la Policía Nacional Civil, y la Policía Nacional Civil responde a los disparos en ejercicio de sus facultades, y como resultado del ataque armado, falleció su copartícipe Sergio Isaac Aguirre Zarpe, por lo que al observar lo ocurrido, la policía les advierte que suelten sus armas", imputó el fiscal.

Fiscalía de delitos contra la vida imputa hechos a tres pandilleros del Barrio 18 por ataque a PNC.



En la audiencia, el fiscal menciona que los acusados actuaron en represalias a que no se cumplieron las exigencias de Aldo Duppie Ocho, alias "El Lobo".



Video: @WilderLSoy502

La declaración del policía

Durante la imputación, el fiscal también leyó parte de la declaración de uno de los agentes que fueron atacados y resultaron heridos.

"Hoy 18 de enero de 2026 a las 8:30 de la mañana me encontraba frente al campo de fútbol de la cumbre del Guayabo en Chinautla. Estábamos en la moto 12 -533 con mi compañero. Estábamos dando cumplimiento a un plan cuando pasó un automóvil y abrieron las puertas y empezaron a dispararnos, los disparos me impactaron en el dedo anular de la mano derecha, en el dedo índice de la mano izquierda y el dedo anular de la mano izquierda, de una vez que el impacto me amputó parte del dedo, también me entró un disparo en el pie derecho", dijo el policía en su declaración.

Fiscal lee declaración de un agente de la PNC, víctima del ataque armado perpetrado por el Barrio 18 en Chinautla.

La Fiscalía sostuvo que estos ataques se registraron en represalia o venganza porque las autoridades no cedieron a las peticiones de máximos líderes del Barrio 18 recluidos en prisiones.

El juez resolvió ligar a proceso penal a William Alexander Guevara Yalibat, alias "Julio"; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias "Estiloso" y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, alias "Hueso", integrantes de la clica Crazy Rich, de la pandilla Barrio 18, por los cinco delitos, incluido terrorismo, por lo tanto, resolvió que los tres deben enfrentar proceso penal y queden en prisión preventiva.