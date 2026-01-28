Pandilleros del Barrio 18 quedan ligados a proceso por ataque a PNC

-

Tres integrantes de la clica "Crazy Rich" del Barrio 18, acusados de atacar con arma de fuego a agentes de la PNC, quedaron ligados a proceso penal.

Te interesa: Esto se sabe de las cámaras de vigilancia clandestina localizadas en la zona 18

William Alexander Guevara Yalibat, alias "Julio"; Jonathan Alexis Cabrera Lobo, alias "Estiloso" y Cristofer Alexander Ordóñez Castillo, alias "Hueso", integrantes de la clica Crazy Rich, de la pandilla Barrio 18, quedaron ligados a proceso penal. Los tres son acusados de atentar contra lla Policía Nacional Civil (PNC).

Este miércoles 28 de enero, durante la audiencia de primera declaración en su contra, el Ministerio Público (MP) les imputó los delitos de asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego, asociación ilícita, sedición y terrorismo.

Los tres fueron acusados de haber participado en el ataque en contra de agentes de la PNC, el pasado 18 de enero en Chinautla.

De acuerdo con la imputación, los sujetos recibieron instrucciones de atentar contra la PNC, a manera de represalia, luego de que las autoridades no aceptaran las exigencias del máximo líder del Barrio 18, Aldo Duppie Ocho, alias "El Lobo".

"Como miembros activos de la organización criminal y terrorista de la clica Crazy Rich de la pandilla del Barrio 18, ustedes alteraron el orden público del Estado de Guatemala, al ejecutar actos de extrema violencia y terrorismo, atentando en contra de la vida e integridad de los agentes de la Policía Nacional Civil", dijo el fiscal del MP.

Agregó que las acciones descritas forman parte directa de la ejecución del hecho delictivo, planeado, coordinado y ejecutado. "Ustedes, cumpliendo las instrucciones de sus jefes, causaron así caos y terror en la población guatemalteca", expuso.

El MP acusa a los tres pandilleros del Barrio 18 de los delitos de asesinato en grado de tentativa, portación ilegal de arma de fuego, asociación ilícita, sedición y terrorismo, por el ataque armado en contra de agentes de la PNC, ocurrido el pasado 18 de enero en Chinautla. pic.twitter.com/W3lzpaJcZw — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 28, 2026

Ligados por terrorismo

El juez consideró que hay suficientes elementos para que los acusados queden ligados a proceso penal por los cinco delitos, incluido terrorismo, por lo tanto, resolvió que los tres deben enfrentar proceso penal y queden en prisión preventiva.

Juez liga a proceso penal a tres pandilleros del Barrio 18 por ataque armado en contra de agentes de la PNC en Chinautla.



Video: @WilderLSoy502 pic.twitter.com/oisaUUTnX5 — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 28, 2026

El plazo para la investigación quedó establecido en tres meses y la audiencia de etapa intermedia quedó para el 12 de mayo en el Juzgado Décimo.

Juez establece que los pandilleros del Barrio 18 deben permanecer en prisión preventiva y otorga un plazo de 3 meses de investigación.



La etapa intermedia será el 12 de mayo en Juzgado Décimo Penal @WilderLSoy502 pic.twitter.com/Z0MK8YCBNN — Dulce Rivera (@drivera_soy502) January 28, 2026

El ataque

El ataque en contra de los agentes de la PNC se registró el 18 de enero pasado, en la aldea Cumbre del Guayabo, zona 6 de Chinautla y se dio en simultáneo con otros ataques en contra de las fuerzas de seguridad, los cuales dejaron 10 policías asesinados.

Ese día, autoridades habían retomado el control de la cárcel Renovación I, en donde está recluido "El Lobo", pues estaban amotinados.

A raíz de esos ataques armados, el presidente de la República decretó estado de Sitio.